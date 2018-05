Caltanissetta, offre droga ai finanzieri: arrestato

Un ghanese ventunenne, senza fissa dimora e non in regola con il permesso di soggiorno, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza a Caltanissetta. Il giovane nel quartiere Provvidenza ha infatti proposto la l’acquisto di sostanza stupefacente ad un gruppo di giovani tra cui c’erano diversi militari che, in abiti civili, si erano appostati appunto per monitorare la zona.

A quel punto, non essendoci più dubbi al riguardo delle intenzioni del ghanese, i militari hanno provveduto ad identificarlo. Dopo aver capito di avere di fronte dei militari della Guardia di Finanza, il pusher ha tentato la fuga, tentando anche di disfarsi della sostanza detenuta e del contante, quale e, dopo essere stato bloccato, ha anche opposto resistenza al fermo innescando una colluttazione con i finanzieri. I finanzieri sono comunque riusciti ad avere la meglio sul cittadino extracomunitario che veniva, successivamente, condotto presso gli uffici del Comando Compagnia della Guardia di Finanza, per essere poi tradotto in stato di arresto per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale, nel carcere “Malaspina” di Caltanissetta. Al giovane sono state sequestrate diverse dosi di hashish.