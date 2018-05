Catania, spacciavano nei pressi del Campo Scuola: arrestati

I Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato il 19enne Anthony Nastasi e un 18enne, entrambi catanesi per concorso in spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Sono stati gli uomini del Nucleo Operativo ieri pomeriggio ad osservare i due giovani catanesi intanto che mettevano in atto lo spaccio di marijuana tra la Via Vezzosi e Piazza delle Universiadi.

Mentre il 18enne dava indicazioni agli acquirenti in transito lungo Via Vezzosi e svolgeva il ruolo di vedetta, per avvisare il complice dell’eventuale arrivo di forze di polizia, l’altro prendeva le ordinazioni per poi allontanarsi per prendere la dose richiesta, tornare sul posto e cederla in cambio di denaro.

L’intervento dei militari al momento favorevole ha consentito di porre fine all’attività illecita con conseguente perquisizione dei rei, trovati in possesso di 15 grammi circa di marijuana, suddivisa in dosi, nonché di 120 euro in contanti, ritenuti l’incasso per la precedente vendita dello stupefacente.

Il denaro e la droga sono stati sequestrati mentre gli arrestati attenderanno la direttissima agli arresti domiciliari.