Bagheria: sorpreso in camera da letto con la figlia di 11 anni della compagna

La Polizia ha arrestato una coppia per atti sessuali con una minorenne. L’inchiesta dei poliziotti, coordinata dalla Procura della Repubblica di Termini Imerese, ha avuto un decisivo impulso grazie alla collaborazione delle istituzioni scolastiche, che hanno saputo cogliere una situazione di disagio emotivo da parte di un’alunna di dieci anni, segnalandolo tempestivamente al Commissariato di “Bagheria”.

E così i poliziotti sono arrivati nell’abitazione della coppia, dove hanno sorpreso l’uomo, un 51enne, in camera da letto mentre consumava un rapporto intimo con la figlia minorenne, di 11anni, della compagna. All’interno dell’abitazione era presente anche la madre della vittima dell’abuso, anch’essa tratta in arresto dai poliziotti per non avere impedito il consumarsi della violenza.

I due sono stati pertanto tratti in arresto e, dopo le formalità di rito gli arrestati sono stati rinchiusi nel carcere Lorusso Pagliarelli).

La giovane vittima dell’abuso è stata successivamente affidata al padre, separato dalla madre e residente in un altro comune.