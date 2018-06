Abusi sessuali sulla figlia e sul figlio: arrestato impiegato di Castiglione

Per lunghi anni avrebbe abusato dei propri figli in un contesto sociale fortemente degradato. Per tale ragione un 60enne di Castiglione di Sicilia, impiegato, era stato già arrestato dai carabinieri tre anni fa per il delitto di violenza sessuale aggravata e reiterata nei confronti della figlia.

Ieri, invece, la Procura della Repubblica di Catania, sulla scorta di approfondite indagini delegate ai carabinieri del nucleo operativo di Giarre, ha richiesto e ottenuto dal GIP di Catania l’ordinanza di custodia cautelare notificata in carcere a Caltagirone nei confronti dell’uomo che, è stato accertato, avrebbe abusato anche del figlio, sin da quando era minorenne; violenze commesse dal presunto orco nell’arco temporale compreso tra il 2007 e il 2011.

La vittima, a seguito delle gravi e reiterate violenze sessuali subite, aveva manifestato gravi problematiche comportamentali, accertate anche da un’equipe multidisciplinare della comunità terapeutica dove si trovava in cura. Entrambi i procedimenti penali hanno tratto origine da segnalazioni effettuate dal Servizio Sociale del Comune di residenza dei minori, che aveva riscontrato, come detto, un particolare degrado nell’ambito di quella famiglia.