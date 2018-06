Messina, rave party a base di alcol e droga nel capannone dismesso delle Fs

Sorpresi in un rave party con alcol e droga. I carabinieri hanno denunciato a Messina 42 giovani che ora dovranno adesso rispondere di invasione di terreni o edifici aggravata. A dare l’allarme sono stati alcuni cittadini che intorno all’1.30 hanno segnalato musica ad alto volume in un capannone dismesso di proprietà delle Ferrovie in via Gibilterra.

Sul posto sono giunte 8 gazzelle e i militari una volta entrati superando lucchetti e transenne hanno trovato decine di giovani intenti a ballare consumando alcol e droga che alla vista dei carabinieri hanno cercato di allontanarsi a piedi nelle vie limitrofe in direzione del mare.

Quarantadue sono stati bloccati e identificati. Nell’immobile sono stati trovati a terra un centinaio di spinelli e 13 involucri di cellophane contenenti circa 130 grammi di marijuana e hashish. Per i 42 giovani, di cui un minorenne e 6 di origine straniera, è scattata la denuncia.