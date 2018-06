Centuripe, nascondeva mezzo chilo di marijuana arrestato

Nascondeva mezzo chilo di maijuana a casa. E’ finito in manette per detenzione di droga Nico Bontempo, 26 anni. Ad arrestarlo i Carabinieri del Comando Compagnia di Nicosia e delle Stazioni di Centuripe e Regalbuto, collaborati dal personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia” e dal Nucleo Cinofili di Catania Nicolosi che hanno effettuato un servizio straordinario di controllo al territorio, finalizzato al contrasto dei reati in stupefacenti.

Nel corso della perquisizione domiciliare operata nell’abitazione di Bontempo a Centuripe è stata trovata la droga nascosta dentro un sacco in uno sgabuzzino. La marijuana, mezzo chilo, era già suddivisa in dosi. Bontempo è stato messo ai domiciliari ed è anche indagato per furto di energia elettrica.