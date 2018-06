Pozzallo, costretto dai trafficanti a fare li scafista: denunciato

La polizia ha individuato lo scafista del gommone con a bordo 158 migranti soccorsi dalla nave Acquarius, di Sos Mediterranee con a bordo personale di Medici senza frontiere, arrivata ieri a Pozzallo, nel Ragusano.

E' un ivoriano costretto a prendere il timone da un trafficante libico che aveva condotto il gommone e si è poi tuffato in mare per farsi recuperare da complici su un peschereccio. Per questo l'ivoriano non è stato fermato dalla squadra mobile di Ragusa, ma soltanto denunciato alla Procura. I migranti hanno pagato 1.500 euro per raggiungere l’Europa dopo diversi mesi passati nelle connection house libiche.

Sono al momento 15 gli scafisti fermati nel 2018 per sbarchi nel Ragusano. Nell’Hot-spot di Pozzallo hanno già fatto ingresso 2.231 migranti in occasione di 15 approdi.