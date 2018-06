Vittoria, balordi vandalizzano l'isola pedonale: arriva la Polizia e ne denuncia due

I poliziotti di Vittoria hanno denunciato per danneggiamento due persone. Sarebbero loro gli autori degli atti di vandalismo compiuti nei giorni scorsi presso l’isola pedonale di via Cavour.

Tutto è partito grazie a un cittadino che aveva segnalato alla Polizia che dei giovani stavano compiendo degli atti di vandalismo all’interno dell’isola pedonale di via Cavour. Le Volanti sono subito intervenute sorprendendo alcune persone soggetti che avevano appena danneggiato la scalinata di marmo posta in uno degli ingressi dell’edificio che ospita la scuola “Giovanni XXIII” e che avevano anche sradicato spezzandoli dei rami di un albero del verde pubblico. Due ragazzi sono stati subito bloccati ed identificati, mentre altri alla vista della pattuglia sono riusciti a darsi alla fuga facendo perdere le proprie tracce. I due, già noti alle Forze dell’Ordine, sono stati denunciati a per il reato di danneggiamento aggravato. Sono in corso accertamenti per identificare anche i complici.