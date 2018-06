Milo, due fratelli facevano a gara a chi picchiava più forte la compagna

Due fratelli romeni di 26 e 28 anni, facevano a “gara” su chi riusciva meglio a schiavizzare la propria consorte. Le vittime erano costrette a subire ingiurie e pesanti vessazioni. Picchiate selvaggiamente davanti ai propri figli in tenera età.

Umiliate e in tali casi costrette a rapporti sessuali con la forza. In una drammatica circostanza il romeno aveva messo in mano un coltello al figlioletto di 4 anni istigandolo a ferire la madre. Nelle scorse settimane i carabinieri della Stazione di Sant’Alfio, al termine di una delicata indagine supportata da una approfondita relazione dei servizi sociali del Comune di Milo, hanno messo fine all’incubo di una delle due vittime, procedendo all’arresto del 26enne romeno.

Ora, lo scorso fine settimana, i carabinieri, nel proseguo delle indagini, hanno arrestato anche il fratello 28 enne operaio, incensurato che, emulando il consanguineo minore, avrebbe ingiuriato e percosso per futili motivi la moglie. Episodi di inaudita violenza avvenuti anche, in questo caso, in presenza dei figli minori della coppia romena.La vittima, una 21 enne, sarebbe stata umiliata pesantemente: il marito gli avrebbe persino vietato di utilizzare il proprio cellulare, di uscire di casa e di frequentare altre persone. Come detto, ottemperando ad un ordine di carcerazione emesso dal GIP di Catania, è stato arrestato e condotto nel carcere di piazza Lanza a Catania.