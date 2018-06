Messina, botte per strada alla sua ex compagna: arrestato

I Carabinieri di Messina Centro hanno arrestato un marocchino di 34 anni per atti persecutori, sequestro di persona, lesioni personali, violenza privata e minacce.

I militari sono intervenuti quando un cittadino ha segnalato che un uomo stava aggredendo per donna in strada. I carabinieri a quel punto si sono prontamente portati sul porto e hanno subito visto una donna che si dimenava e chiedeva aiuto per sfuggire alla presa di un uomo che la teneva a terra. Alla vista dei Carabinieri l’uomo ha tentato la fuga, ma è stato prontamente bloccato dai militari.

La donna è stata soccorsa e medicata al Pronto Soccorso del “Papardo”. Il 34enne è stato condotto in caserma dai Carabinieri e dichiarato in stato di arresto. L’aggressione, secondo quanto accertato dai militari della Stazione di Ganzirri, sarebbe solo l’ultimo atto di una vicenda iniziata circa due anni fa, quando i due avevano iniziato una relazione sentimentale, sin dall’inizio segnata da atteggiamenti altamente aggressivi, violenti e possessivi dell’uomo, che era arrivato addirittura a rinchiudere la donna nella stanza da letto in più di una circostanza. Comportamenti continuati anche nel momento in cui la donna aveva deciso di interrompere la relazione.

Ma l’uomo non si è rassegnato e si presentava ogni giorno sotto il luogo di lavoro della vittima, costringendola a seguirlo (anche con numerose minacce di morte). L’uomo è stato rinchiuso nel carcere di Gazzi.