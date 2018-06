Misterbianco, sullo scooter con un chilo di cocaina: arrestato

I Carabinieri di Catania Fontanarossa hanno arrestato un pregiudicato catanese, Salvatore Gravino di 40 anni, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari del Nucleo Operativo lo hanno intercettato e bloccato mentre a bordo di un motociclo in Via dei Girasoli a Misterbianco e dopo una perquisizione è stato trovato in possesso di una panetto di cocaina pura del peso di oltre 1 chilo.

La droga sequestrata, ancora da tagliare e dosare, immessa sul mercato al dettaglio avrebbe potuto fruttare alla criminalità organizzata un introito superiore ai 200.000 euro. Gravino è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza.