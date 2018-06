Catania, tre vigili del fuoco feriti durante lo spegnimento di due incendi

CATANIA Due vigili del fuoco del Comando Provinciale di Catania sono rimasti feriti, la notte scorsa, dopo essere stati investiti da una fiammata e dalla conseguente ondata di calore, durante le operazioni di spegnimento di un incendio in un appartamento in via Generale Pietro Napoli 10, a Santa Maria di Licodia, nel Catanese.

I due vigili del fuoco hanno subito accusato malesseri da ipertermia e sono stati immediatamente soccorsi dai colleghi della squadra e dai sanitari del 118 presenti sul posto. I due feriti sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale di Paternò, dove sono stati visitati e medicati e poi dimessi con una prognosi di sei giorni.

Sempre la notte scorsa un terzo vigile del fuoco, impegnato nello spegnimento dell’incendio di una baracca a Catania, si è procurato un trauma cranio-cervicale con ferita lacero-contusa ed è stato medicato dai medici dell’Ospedale Garibaldi di Catania.