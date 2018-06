Presunto estremista islamico egiziano espulso da prefetto di Trapani

Roma - Un egiziano di 32 anni considerato vicino ad ambienti dell’estremismo islamico è stato espulso con un provvedimento firmato dal prefetto di Trapani: si tratta della 49esima espulsione dall’inizio dell’anno, la 286esima da gennaio del 2015.



L’egiziano fu arrestato nel 2014 per il reato di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e due anni dopo si è messo in luce per esser diventato in carcere il leader di un gruppo di detenuti che faceva proselitismo tra i carcerati diffondendo l’islam radicale. Un profilo, quello dell’egiziano, su posizione estremiste confermato anche dalle successive attività investigative. L’uomo è stato dunque espulso e rimpatriato con un volo diretto decollato questa mattina da Roma per Il Cairo.