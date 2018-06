Palermo, cin que dipendenti della Rap rubavano gasolio: arrestati

I carabinieri li hanno sorpresi mentre rubavano carburante da alcuni mezzi in servizio presso la discarica di Bellolampo, a Palermo. In manette sono finiti cinque dipendenti della Rap, l’azienda del Comune che si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti.

Indagini sono ancora in corso. Informato della circostanza, il sindaco Leoluca Orlando ha espresso il proprio "apprezzamento per l’azione di indagine e repressione condotta dai Carabinieri, con il rammarico che il coinvolgimento di alcuni dipendenti in atti criminali, oltre a danneggiare materialmente l’azienda, getta delle ombre sull'immagine della stessa e di tutti i lavoratori, danneggia in ultima analisi tutti i dipendenti impegnati per garantire che Palermo abbia un servizio pubblico efficiente".

Anomalie relative al consumo di carburante, si legge in una nota, erano state oggetto di accertamenti da parte della Rap, che annuncia la volontà di costituirsi Parte Civile contro i propri dipendenti. "Saranno valutati i provvedimenti disciplinari e sanzionatori previsti dal contratto collettivo", fanno sapere dalla società.