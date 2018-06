Aci S. Antonio: troppo tardi per andare in ospedale, Beatrice è nata in casa

Si chiama Beatrice ed è una splendida bambina di 2 chili e 820 grammi. E’ nata domenica scorsa in un modo che sarà ricordato a lungo, non solo da mamma Cristina e papà Livio, ma anche da tutto il suo paese di origine: Aci S. Antonio.

La piccola infatti, come avveniva ormai tanto tempo fa, è venuta alla luce in casa, in modo del tutto spontaneo, forzando i tempi e soprattutto i modi che erano stati programmati.

Involontaria protagonista della storia è così diventata la dottoressa Nancy Spagnolo, un’ostetrica libera professionista che ha seguito la gravidanza della signora Cristina insieme alla ginecologa, dottoressa Marina Milazzo. La Spagnolo, durante un controllo a domicilio di routine, si è infatti accorta che la dilatazione era ormai ad un livello molto avanzato. Non ha avuto neanche il tempo di predisporre tutto l’occorrente per il trasferimento in ospedale, che la 33enne era ormai pronta al parto, con la testa della nascitura che faceva capolino, vogliosa di venire alla luce. A mani nude e senza presìdi specifici ha così assistito il parto spontaneo, facendosi aiutare dalle sole due persone presenti in casa in quel momento: il neo papà e la nonna materna Giovanna.

Alle 17,20, dopo neanche un’ora di travaglio, Beatrice è nata, primogenita della coppia. L’ostetrica ha provveduto a liberarla da un giro di cordone ombelicale attorno al collo e l’ha subito posta sul seno della mamma. Chiamata l’ambulanza e con l’aiuto dei presìdi in possesso ai medici accorsi ha quindi tagliato il cordone ed assistito la puerpera durante il trasferimento all’ospedale di Acireale dove sono poi stati effettuatutti i dovuti controlli.

«La neo mamma è contentissima – ha spiegato la dottoressa Spagnolo, che organizza corsi di preparazione al parto oltre che di training e respirazione, assistendo le gravidanze - ha partorito nel suo letto, nel suo ambiente di casa. Un parto naturale a tutti gli effetti che certamente non accadeva da tanti anni; con esperienza e la giusta manualità siamo riusciti a renderlo semplice. C’è voluta però tanta lucidità mentale nel gestire il tutto. Una grande soddisfazione professionale».