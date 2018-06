Palermo, un altro assalto (fallito) alla boutique di Gucci

Ancora un tentativo di furto a Palermo ai danni della boutique Gucci di via Libertà. La notte scorsa i malviventi hanno tentato di entrare dal retro del negozio, da una porta blindata che dà su via Enrico Albanese. Il rumore però ha attirato l’attenzione dei residenti della zona che hanno avvisato la polizia.

Sul posto è intervenuta subito una volante ma la banda è riuscita a far perdere le tracce. Numerosi sono stati di recente i tentativi di penetrare all’interno del negozio. L’ultimo, in ordine di tempo, quello messo a segno nella notte fra il 23 e il 24 maggio scorsi, quando i ladri hanno sfondato una delle vetrine di via Libertà utilizzando una Smart come ariete. La vetrina andò in frantumi e i residenti della zona si svegliarono. Alla banda non restò che far perdere fuggire a piedi, abbandonando l’auto. Nel mese di ottobre dello scorso anno invece il colpo andò a segno. Furono portate via una cinquantina di borse per un valore di molte decine di migliaia di euro.