Catania, a spasso per San Cristoforo con un trolley pieno di marijuana

Andava in giro per il quartiere di San Cristoforo portandosi dietro un trolley. Ma non ha fatto i conti con i poliziotti del Commissariato che grazie anche al fiuto di “Jagus”, il cane antidroga della squadra Cinofili della Questura, hanno trovato all’interno della valigetta un chilogrammo di marijuana. La droga – che avrebbe dovuto essere utilizzata per ben altri “viaggi” – è stata immediatamente sequestrata ma, nel frattempo, il pregiudicato è riuscito a far perdere le proprie tracce. Poco dopo, però, l’uomo, il venticinquenne G.C.D., pregiudicato, si è presentato in Commissariato, con il suo avvocato, ammettendo le proprie responsabilità: è stato denunciato per ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.