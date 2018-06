Lei lo lascia e lui manda le foto osè della ex alla figlia

Manda alla figlia della sua ex delle foto osè della madre e minaccia di divulgarle in rete. Ma per un pregiudicato 35enne di Tremestieri Etneo l’ultima bravata è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso perché i carabinieri lo hanno arrestato su ordine del Gip del Tribunale di Catania. Una vicenda che è cominciato nel settembre scorso quando la donna, dopo alcuni anni di convivenza finita male, ha deciso di lasciare l’uomo che peraltro faceva (e fa) abuso di sostanze alcoliche. Ma a quel punto lui ha cominciato a perseguitarla. Sono scattate le prime denunce della donna ai carabinieri e il susseguirsi di due distinti provvedimenti di legge, l’ammonimento e l’allontanamento con divieto assoluto di avvicinarsi alla vittima, ambedue disattesi sistematicamente.

L’uomo, il più delle volte ubriaco, si appostava sotto casa della ex seguendola fino al luogo di lavoro costringendo dopo alcuni mesi i proprietari dell’esercizio pubblico a licenziarla perché sfiniti, anche loro, di subire indirettamente questa sorta di persecuzione.

Fino all’episodio clou della intera vicenda quando, utilizzando delle foto “spinte” ritraenti la compagna e scattate con l’inganno durante la storia d’amore, le inviava via email alla figlia di lei (ragazza maggiorenne nata da una precedente relazione) seguite dalla minaccia che se sua madre non fosse tornata con lui le avrebbe pubblicate in rete. Da qui l’arresto e la sottoposizione agli arresti domiciliari.