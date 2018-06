Sono in piena attività le operazioni interforze in mare alla Plaia a Catania per soccorrere tre persone in difficoltà a causa del mare mosso e per il forte vento che soffia nella zona.

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco del comando provinciale di Catania con un elicottero, mentre in mare è in azione il nucleo sommozzatori con il supporto di una squadra da terra.

IN AGGIORNAMENTO