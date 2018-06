Ramo sui binari, gravi ritardi e disagi sulla linea Sr-Ct-Me

FIUMEFREDDO - Ha provocato pesanti disagi al traffico ferroviario, con inevitabili ritardi dei treni che transitano nella tratta Siracusa-Catania-Messina e viceversa, la caduta - provocata dalle forti raffiche di vento - di un grosso ramo d’albero pericolosamente finito sui binari a pochi metri dalla stazione ferroviaria di Fiumefreddo di Sicilia. L’episodio è avvenuto attorno alle 14 di ieri. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Riposto che hanno eseguito le operazioni di messa in sicurezza e di rimozione del ramo.

Nel frangente in cui sono avvenuti i fatti, il treno regionale 12876 delle 13.23, proveniente dalla stazione centrale di Catania e diretto a Messina (l’arrivo previsto a Fiumefreddo di Sicilia era per le 14.09) giunto alla fine del doppio binario, in contrada Lavina, all'ingresso della stazione di Fiumefreddo di Sicilia, si è dovuto arrestare, accumulando un ritardo di circa mezz'ora. La linea ferrata, al termine delle operazioni di messa in sicurezza, è stata poi riaperta al traffico attorno alle 16.

In una nota il presidente del Comitato Pendolari Siciliani-Ciufer, Giosuè Malaponti, ha espresso il proprio disappunto sull'accaduto: «Binari sfortunati quelli di Fiumefreddo di Sicilia, quasi un mese fa un inconveniente al deviatoio del doppio binario procurato da un mezzo ferroviario durante dei lavori notturni, ha paralizzato la circolazione ferroviaria per buona parte della giornata, facendo transitare i treni su un solo binario con enormi ritardi e disagi per l’utenza. Ora la caduta di un arbusto sui binari, subito dopo il fatidico deviatoio in contrada Lavina ha procurato diverse ore di ritardo ai treni della Siracusa-Catania-Messina e viceversa. Le interruzioni alla circolazione ferroviaria per problemi all'infrastruttura o per fatti esterni o ambientali ci possano stare; quello che invece e in special modo in questa occasione vogliamo suggerire, in occasione anche dell’approssimarsi dell’estate, al gestore dell’infrastruttura Rete Ferroviaria Italiana è di monitorare maggiormente il sedime ferroviario per evitare che rovi, arbusti, possano creare problemi alla circolazione essendo all'interno della recinzione dello stesso. Sia ben chiaro: abbiamo in questi anni chiesto più volte – conclude Malaponti - di mantenere o curare maggiormente il sedime ferroviario ricadente all'interno dei territori attraversati dalla linea ferrata».