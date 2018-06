Trecastagni, sequestrati in un bar gastronomia 150 chili di prodotti nocivi 09/06/2018 - 16:22

I controlli dei carabinieri in un locale in via Verdi. La titolare è stata denunciata e la cucina chiusa per le pessime condizioni igieniche

I carabinieri hanno sequestrato in un bar di Trecastagno almeno 150 chili di alimenti pericolosi per la salute pubblica e hanno denunciato il titolare. I militari della Stazione di Trecastagni, coadiuvati da personale della Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, hanno controllato un bar gastronomia di Via Verdi. Qui sono stati trovati alimenti illecitamente congelati e mantenuti in cattivo stato di conservazione e nello specifico Prodotti ittici, carne e impasto per la pizza. La titolare è stata segnalata alla Procura ed è stata ordinata la chiusura della cucina trovata in pessime condizioni igienico sanitarie.