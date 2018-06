Muore su una barca a Lampedusa, era l'ultimo desiderio di un malato terminale

Malato terminale, il suo ultimo desiderio era navigare in barca il mare di Lampedusa. L'uomo, 52 anni, originario di Mantova ma residente a Goito, è morto intorno alle 14 proprio mentre si trovava nell’imbarcazione al largo dell’isola delle Pelagie.

«Sapevamo che stava molto male e aveva ben 3 tumori terminali - ha spiegato Antonino Maggiore, proprietario della barca Nino Paranzoto che accompagna i turisti a fare il giro dell’isola - Un gruppo di suoi amici lo ha accompagnato, sembrava stesse bene e fosse nelle condizioni di resistere ma invece non ce l’ha fatta. Arrivati quasi all’isola dei conigli e più precisamente in una insenatura che chiamiamo "all’acqua", il nostro passeggero ha smesso di vivere ma sul suo volto, è rimasto un sorriso. Sapeva che era la sua ultima uscita in barca e ha voluto morire davanti alle immagini di Lampedusa».

L’uomo è stato accompagnato nella sua ultima vacanza da un gruppo di amici. L’amore verso Lampedusa ha prevalso su tutto e i passeggeri che erano a bordo del Nino Paranzoto, hanno vissuto con quest’uomo i suoi ultimi momenti. Lampedusa è un posto che fa innamorare ed è sempre vivo sull'isola, il ricordo di Domenico Modugno che morì a Lampedusa e volle che nel feretro vicino alle sue gambe ci fossero due bottiglie, in una c'era l'acqua del mare e nella seconda la sabbia di Lampedusa.