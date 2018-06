Fotografa la scheda e la mette sui social: «Votate come me e vi pagherò»

Quattro persone sono state denunciate dai carabinieri per violazione della segretezza del voto in occasione delle elezioni amministrative di ieri. Due persone sono state segnalate ai magistrati a Rosolini e Buscemi. Nel primo caso la persona aveva fotografato la scheda in cabina ma è stata scoperta dal presidente del seggio che ha avvisato i militari. A Buscemi è stato invece denunciato invece un 39enne che dopo aver risposto a una telefonata all’interno del seggio ha reagito in malo modo alla richiesta di informazioni dei militari.

Ancora a Rosolini invece i carabinieri hanno denunciato una donna di 43 anni che, tramite social, invitava i conoscenti a fotografare la preferenza elettorale: nel caso in cui fosse stata quella "consigliata" avrebbero ricevuto in cambio un compenso. I Carabinieri sono al lavoro per valutare quante persone abbiano ricevuto il messaggio e quanti di loro abbiano risposto positivamente all’invito della donna. Un altro elettore è stato denunciato a Francofonte. Si tratta di un muratore di 45 anni che aveva scattato una fotografia alla scheda elettorale con il proprio telefono cellulare.