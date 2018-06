Ispica, la droga era nascosta dentro la chitarra: arrestato

Nascondeva la droga nella chitarra. Con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti i carabinieri hanno arrestato a Ispica, in provincia di Ragusa, D.L., 19 anni. Durante un’attività di controllo nella zona della movida, i militari hanno sorpreso in via della Costituzione tre giovani con alcuni grammi di stupefacente, immediata è scattata la perquisizione domiciliare nell’appartamento del pusher che ha portato alla scoperta di circa 40 grammi di marijuana, nascosti nella custodia della chitarra insieme a mille euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Per il giovane studente sono scattate le manette, la droga è stata sequestrata. I controlli nell’area della movida continueranno anche nei prossimi giorni.