Palermo, sulla Panda con i figli e tre chili di hashish: arrestati coniugi

La polizia di Stato ha arrestato marito e moglie che trasportavano in auto, una Fiat Panda, tre chili di hashish nascosti sotto i sedili. In macchina c'erano anche i figli della coppia. Antonio Di Maggio e Marianna Pace, entrambi di 41 anni, sono stati bloccati in viale Regione Siciliana all’altezza di via Gaetano La Loggia, a Palermo.

Antono Di Maggio nel 2012 era stato condannato per estorsione aggravata e partecipazione all’associazione a delinquere di stampo mafioso. La coppia è stata portata in carcere al Pagliarelli.