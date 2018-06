Sbarca a Catania nave Diciotti con 932 migranti: a bordo anche due cadaveri

CATANIA - E’ arrivata nel porto di Catania la nave Diciotti della Guardia costiera con a bordo 932 migranti salvati durante sette operazioni di soccorso al largo della Liba. Nell’imbarcazione ci sono anche due cadaveri recuperati duranti gli interventi di salvataggio. Cinque dei migranti, quattro donne incinte e un minorenne, sono stati già trasferiti in ospedali siciliani di Agrigento e Palermo con elicotteri del 118, dopo un primo trasbordo a Lampedusa. Sul molo è pronto il personale per lo sbarco e sono presenti anche investigatori della squadra mobile della Questura delegati dalla Procura distrettuale di Catania a svolgere le indagini del caso.

Stanno in silenzio, quasi increduli che il loro "viaggio delle speranza" abbia avuto approdo in un porto sicuro italiano. Dal ponte di nave Diciotti della guardia di finanza i 932 migranti, salvati in sette operazioni di soccorso nel mare Mediterraneo, guardano con curiosità il molo di Catania e i soccorritori, giornalisti, cameraman e fotografi che lo affollano con, nello sfondo, la mole imponente dell’Etna. Sono quasi tutti eritrei, molte famiglie con bambini. Una donna si affaccia e parlando con i cronisti dice: «Siamo sulla nave da tre giorni, oggi sono molto contenta: viva l’Italia».

Mentre nave Diciotti era ormeggiata sul molo di Catania con la passerella già attrezzata per avviare le operazioni di sbarco, è passata accanto un cargo bianco con una grande scritta rossa sulla fiancata: "Sicilia libera, Malta Libera". Ma non era una protesta legata alle polemiche sulla gestione in mare di nave Aquarius di Sos Mediterranee con Msf che sta facendo rotta verso Valencia: si trattava in realtà dello slogan della società di mercantili che gestisce i collegamenti marittimi tra le due isole che è passata accanto alla Diciotti prima di ormeggiare in un altro molo del porto.