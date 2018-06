Catania, in un box nascondeva tre chili di marijuana: arrestato

I poliziotti del commissariato di Nesima hanno arrestato il pregiudicato Angelo Calcione, di 25 anni (nella foto) per detenzione ai fini di spaccio di marijuana. A destare il sospetto è stato l’atteggiamento di Carcione mentre stava entrando all’interno di un garage, in una zona molto isolata. A quel punto i poliziotti hanno voluto vederci chiaro e hanno deciso di effettuare un controllo. E i poliziotti avevano ragione perché nel box sono stati trovati tre chili di marijuana. La droga era stata già suddivisa in sacchetti e pronta per essere immessa sul mercato. Carcione è stato messo ai domiciliari.