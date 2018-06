A Catania e Palermo, 4 giovani su 10 né studiano né lavorano

«Nel 2016, in media il 24,3% dei giovani tra i 15 e i 29 anni non ha lavorato né studiato». Lo ha rilevato l’Istat nel report sulle misure del benessere equo e sostenibile dei territori. I cosiddetti Neet (not in education, employment or training), spiega l’Istat, «sono il 17% al Nord, il 20,4% al Centro e il 34,2% nel Mezzogiorno, con evidenti differenze tra le province di tutte le aree geografiche», raggiungendo valori tra i più elevati «nelle città metropolitane di Palermo (41,5%) Catania (40,1%), Messina (38,5%), Napoli (37,7%) e Reggio Calabria (36,8%)».