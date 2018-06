Meteo, in Sicilia volge (con calma) al bello: era ora!

ROMA - 3bmeteo.com ha comunicato le previsioni del tempo sull'Italia per i prossimi giorni.

DOMENICA 17 GIUGNO aL Nord in prevalenza soleggiato seppur con qualche temporale serale sulle zone alpine in locale propagazione alle pianure venete. Temperature stabili, massime tra 25 e 30 gradi. Al Centro prevalenza di bel tempo, seppur con qualche velatura e locale instabilità temporalesca pomeridiana lungo la dorsale. Temperature stabili, massime tra 25 e 29. Al Sud si rinnova una certa instabilità, più diffusa nelle ore centrali quando i fenomeni potranno assumere carattere temporalesco. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28.

LUNEDI' 18 GIUGNO al Nord nel complesso soleggiato salvo variabilità e qualche piovasco diurno sulle Alpi orientali in locale estensione serale alle pianure. Temperature stabili, massime tra 28 e 31. Al Centro prevale il sole salvo debole e locale instabilità temporalesca diurna tra l’Appennino abruzzese e il basso Lazio. Temperature stazionarie, massime tra 28 e 31. Al Sud qualche piovasco al mattino sul basso Tirreno e più diffuso al pomeriggio tra dorsale e tirreniche, meglio altrove. Temperature poco variate, massime tra 24 e 28.

MARTEDI' 19 GIUGNO al Nord pochi annuvolamenti al mattino seguiti da una rimanente giornata all’insegna del sole salvo sparuti cumuli diurni sulle zone alpine. Temperature in aumento, massime tra 29 e 33. Al Centro giornata stabile e soleggiata con addensamenti diurni, per lo più innocui in prossimità dell’Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 28 e 31. Al Sud bel tempo prevalente al mattino, pomeriggio con qualche piovasco o temporale tra dorsale appenninica e basso Tirreno. Temperature poco variate, massime tra 24 e 28.