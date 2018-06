Volo Roma Catania in ritardo: sostituite le ruote dell'aereo

Decollo rinviato, quando l'aereo era già in attesa per la partenza sulla pista, per sostituire le ruote anteriori. E' quanto accaduto - secondo il racconto di un passeggero - al volo Alitalia Roma Catania, previsto per le 21,05 e poi partito alle 22,17 da Fiumicino.

«Eravamo già pronti per il decollo ma l'aereo è stato bloccato - ha raccontato il passeggero -. A noi è stato candidamente comunicato che ci sarebbe stato un ritardo della partenza perché era in corso la sostituzione delle ruote anteriori dell'aereo.

Ma non ci hanno spiegato né le cause né il perché si sia dovuto ricorrere a questo anomalo intervento. Perché ci hanno fatto salire se era necessaria la sostituzione delle ruote?".

L'aereo è poi partito alle 22.17 ed è atterrato a Catania intorno alle 23,20.