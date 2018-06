Siracusa, nascondeva la droga nella cassetta della posta

Agenti della Polizia di Stato, in servizio alla Squadra Mobile della Questura di Siracusa, nel corso di rafforzati servizi di controllo del territorio finalizzati a contrastare lo spaccio di stupefacenti, hanno denunciato un 29enne, già noto alle forze dell’ordine, per il reato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, l’uomo è stato trovato in possesso di 20 dosi di hashish (per un peso complessivo pari a 35 grammi) e 15 dosi di cocaina (per un peso complessivo pari a 4 grammi). La sostanza stupefacente è stata rinvenuta all’interno di una cassetta della posta, all’interno della quale è stato trovato anche un foglio con annotate le dosi di stupefacente vendute con il relativo prezzo unitario.