Caso Saguto, prosciolto dal Gup il cancelliere del Tribunale Grimaldi

E’ stato assolto dal gup di Caltanissetta Elio Grimaldi, ex cancelliere della sezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo all’epoca in cui era in carica la presidente Silvana Saguto attualmente imputata di corruzione e abuso d’ufficio.

Grimaldi era sotto processo per falso, in abbreviato, insieme ai giudici Fabio Licata e Tommaso Virga per i quali il magistrato ha rinviato la decisione ritenendo necessario un supplemento di istruttoria.

Secondo l’accusa, l’ex cancelliere avrebbe predisposto due provvedimenti di assegnazione di compensi all’amministratore giudiziario Gaetano Cappellano Seminara, ritenuto uno dei professionisti del cerchio magico della Saguto, attestando che erano stati liquidati dal collegio, mentre il pagamento era stato disposto dal solo presidente della sezione.