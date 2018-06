Maturità, ecco le tracce per la prima prova scritta

Al via con la prima prova di italiano, gli esami della maturità 2018. Le tracce, secondo quanto trapelato, sono: per la tipologia A, il testo da analizzare è "Il giardino dei Finzi Contini" di Giorgio Bassani. Per il saggio breve o per l'articolo di giornale, previsti dalla tipologia B, i diversi volti della solitudine nell’arte e nella letteratura (Ambito artistico-letterario), la creatività (Ambito socio-economico), masse e propaganda (Ambito storico-politico), il dibattito bioetico sulla clonazione (Ambito tecnico-scientifico). Per il tema storico la cooperazione internazionale e in special modo De Gasperi e Moro, mentre per il tema di ordine generale il principio dell’uguaglianza formale e sostanziale nella Costituzione. Nell’Ambito Artistico-Letterario: la solitudine nell’arte e nella letteratura (con brani di Petrarca, Pirandello, Quasimodo, Merini, Dickinson e immagini di opere di Giovanni Fattori, Munch, Hopper). Ambito Socio-Economico: la creatività, dote d’immaginare, come risultato di talento e caso.

Sui banchi vi sono 500 mila studenti alle prese con la prima grande prova della loro vita, l’esame di maturità.

La seconda prova è in calendario giovedì 21 giugno alle ore 8.30 e la durata dipende dalle discipline che caratterizzano gli indirizzi ed è variabile dalle 4 alle 8 ore, tranne che per alcuni indirizzi, come i Licei musicali, coreutici e artistici, dove la prova può svolgersi in due o più giorni.

La terza prova, assegnata da ciascuna commissione d’esame, è in calendario lunedì 25 giugno, a partire dalle ore 8.30.

I dati dicono che la gran parte degli studenti vengono ammessi alla maturità e la quasi totalità viene promossa. Quest’anno, secondo dati elaborati dall’Associazione nazionale presidi, circa il 96% degli studenti delle scuole superiori è stato ammesso agli esami di maturità, il 97% nel Lazio. L’anno scorso il 99,5% ha poi conseguito il diploma. Nel 2017, l’1,2% dei candidati ha preso la lode, erano l’1,1% nel 2016. Il 5,3% ha preso 100, il 28,6% una fascia di voto compresa fra 71 e 80.

Anche quest’anno è stato confermato il divieto tassativo per maturande e maturandi, nei giorni delle prove scritte, di utilizzare cellulari, smartphone, PC e qualsiasi altra apparecchiatura elettronica in grado di accedere alla rete o riprodurre file e immagini, pena l’esclusione dall’esame.