Riposto, stalking tutto al maschile: 41enne finisce in carcere

Tracotante e determinato nelle proprie azioni, nonostante il divieto di avvicinamento “divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa”, un 41enne ripostese, pregiudicato è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Riposto, poiché, imperturbabile, ha continuato a perseguitare la propria vittima di turno, vessandola anche con minacce.

I militari dell’Arma che hanno relazionato su una serie di episodi, hanno ottemperato ad una ordinanza di aggravamento della misura cautelare e lo hanno tradotto nel carcere di piazza Lanza a Catania, con l’accusa di atti persecutori. I carabinieri hanno accertato che l’arrestato da tempo aveva preso di mira un 52enne ripostese con precedenti di polizia e, in diverse circostanze lo aveva anche pesantemente intimorito con una mazza di legno. Peggio. In una occasione a bordo della propria auto ha deliberatamente tentato di investire la vittima, in sella al proprio scooter, facendogli perdere il controllo del due ruote, riportando dei danni. Come detto, al termine degli adempimenti, il 41 enne di Riposto è stato arrestato e condotto in carcere. Mario Previtera