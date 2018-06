Palermo, sulla nave stoccava carburante illecitamente

I funzionari dell’Agenzia dogane e monopoli (Adm) di Palermo hanno scoperto, con la collaborazione dei militari della Guardia di Finanza, una frode relativa all’approvvigionamento di carburante effettuato a bordo di una nave in sosta nel porto.

I finanzieri, dopo aver controllato un’autobotte che aveva appena terminato le operazioni di bunkeraggio, hanno riscontrato una giacenza di carburante nella cisterna che, secondo la documentazione presentata dall’autista, avrebbe dovuto essere interamente destinato all’imbarcazione. I funzionari dell’Adm, hanno proceduto al sequestro del mezzo e di circa 2.500 litri di carburante stoccato all’interno dell’autobotte, risultata non conforme, come certificato dal personale dell’Ufficio metrico della locale Camera di Commercio, poiché l’apparato di misurazione installato a bordo non era mai stato sottoposto alla prevista omologazione. L’autista è stato denunciato.