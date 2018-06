Letojanni, ok al progetto di rimozione della frana

Letojanni. A trentadue mesi di distanza dalla frana è arrivato l’ok definito al progetto per rimuoverla. Ieri la conferenza di servizi al Provveditorato Opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria, tenutasi a Palermo, ha infatti approvato l’elaborato esecutivo da 12,5 milioni di euro per eliminare la montagna di terra e detriti piovuta il 5 ottobre 2015 al km 32,5 della sulla carreggiata in direzione Catania e realizzare le due gallerie artificiali a protezione del traffico veicolare. Un iter che aveva preso il via 5 dicembre scorso ma che di fatto ha avuto un’accelerata dal 10 aprile, con l’insediamento del nuovi vertici del Consorzio per le autostrade siciliane.

Nei mesi scorsi sono arrivati i pareri favorevoli di Genio civile, Asp, Soprintendenza ai Beni ambientali e culturali, Ispettorato ripartimentale Foreste, Ministero Infrastrutture e Trasporti e Comune di Letojanni. Adesso, entro la prima metà di luglio, dovrebbe essere espresso il parere di verifica del progetto dal Provveditorato Opere pubbliche e a seguire saranno messe in piedi le procedure gara per affidare i lavori, che partiranno sicuramente non prima di settembre. Dall’avvio del cantiere serviranno poi altri 12 mesi per eseguire le opere.

Ieri la conferenza di servizi ha preso atto come non fosse necessario il parere di conformità ambientale da parte dell’Assessorato regionale alle Infrastrutture, che aveva fatto saltare l’approvazione nell’ultima seduta, e ha tenuto conto delle raccomandazioni del sindaco di Letojanni, Alessandro Costa, per quanto riguarda l’area urbanistica a ridosso della frana e il convogliamento delle acque piovane. Oggi il direttore generale del Cas, l’ing. Leonardo Santoro, chiederà al Provveditorato Opere pubbliche di stipulare una convenzione con il Consorzio autostradale per eseguire la verifica del progetto: poi seguirà la validazione a cura del Cas e successivamente tutto l’incartamento verrà inviato alla Protezione civile regionale per le procedure di gara.

«In due mesi dal mio arrivo a Cas abbiamo concluso la conferenza, dopo che sono passati tre anni dalla frana», commenta soddisfatto Santoro. «Sono lieto di questa decisione - ha sottolineato l’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone - la viabilità dell’A18 è stata una delle grandi questioni attenzionate dal presidente della Regione Nello Musumeci fin dal suo insediamento, chiedendo il massimo impegno per i lavori e una loro sollecita conclusione».