Catania, il Nas sequestra un quintale di tonno senza “certificazione”

I carabinieri del Nas di Catania hanno scoperto un deposito all’ingrosso di prodotti ittici totalmente abusivo, ove erano stati appena accantonati sette esemplari di tonno rosso di oltre due quintali ciascuno, per i quali non era assolutamente dimostrabile né la provenienza, né la salubrità attraverso la certificazione sanitaria obbligatoria.

I tonni, senza alcuna tracciabilità documentale che ne garantisse l'origine, sono stati sottoposti ai controlli sanitari attraverso anche il prelevamento di campioni da sottoporre ad analisi per verificarne l’idoneità al consumo. L'intero quantitativo di pesce posto sotto sequestro dal NAS di Catania (oltre 2 tonnellate), nel caso sia confermata dalle analisi la salubrità e idoneità al consumo, sarà devoluto in beneficenza ad enti caritatevoli, per la distribuzione gratuita ai bisognosi e alle famiglie indigenti.