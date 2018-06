Catania, trovato un piccolo arsenale in un edificio abbandonato a San Cristoforo

CATANIA. Carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Catania hanno fatto irruzione in uno stabile nel popoloso rione San Cristoforo che sebbene abbandonato era protetto da telecamere a circuito chiuso e portone blindato, sfondato dai vigili del fuoco.

All’interno militari dell’Arma hanno trovato un fucile da caccia calibro 16 marca Bernardelli Gardone con la matricola abrasa e 23 cartucce del medesimo calibro; una rivoltella cal. 45 marca Mark Patent Webley con la matricola abrasa e 52 cartucce del medesimo calibro; una pistola calibro 6 starter marca Derringer priva di matricola; due cilindri metallici contenenti rispettivamente dei pallini in piombo e della polvere da sparo utilizzati per ricaricare le cartucce calibro 16. Sequestrate anche due buste in cellophane ed un contenitore in vetro contenenti oltre 1,5 Kg di marijuana. Le armi nei prossimi giorni saranno inviate al Ris di Messina per esami tecnico balistici. Sono in corso indagini per cercare di dare un volto al guardiano del deposito e per quale gruppo criminale custodisse armi e droga.