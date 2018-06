Francofonte, aggredisce e palpeggia una passante: catanese arrestato per violenza sessuale

I carabinieri hanno arrestato un catanese B.G. di 32 anni, per violenza sessuale ponendo fine all’incubo vissuto da una giovane ragazza. Era appena uscita dall’ufficio postale a Francofonte quando appena fuori dalla sede postale un uomo sconosciuto l’ha prima sfiorata con il braccio per attirare la sua attenzione e successivamente le ha indirizzato pesanti apprezzamenti anche di tipo sessuale.

La ragazza ha affrettato il passo ignorandolo ma appena girato l’angolo imboccando una viuzza per dirigersi verso casa, l’uomo, un trentaduenne di origine catanese, che nel frattempo l’aveva seguita, approfittando dell’assenza di passanti, l’ha aggrediva alle spalle cingendola con forza. Da subito sono state evidenti le intenzioni dell’uomo che ha trattentuo la vittima ed, approfittando della situazione di superiorità, l’ha anche palpeggiava ripetutamente. La giovane è però riuscita a sferrare una gomitata al suo aggressore ed a sfuggire correndo verso il centro. Nella sua corsa la ragazza ha intercettato una pattuglia dei Carabinieri di Francofonte che si sono subito fatti descrivere l’uomo.. In pochi minuti il maniaco è stato intercettato e lo hanno arrestato per violenza sessuale. L’uomo è stato posto ai domiciliari.