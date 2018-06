Migranti, Lifeline da giorni senza approdo.La Valletta intima: «Si allontani da noi»

ROMA - Ormai da tre giorni la nave "Lifeline", noleggiata dalla omonima Ong tedesca e battente bandiera olandese, è in attesa di conoscere il porto dove dirigersi per sbarcare in sicurezza i 239 migranti salvati dalle acque libiche la mattina del 21 giugno, e diventati subito oggetto di polemica ogni giorno di più accesa, con toni al calor bianco tra diversi Paesi comunitari, Italia e Malta in testa, in vista del summit informale sui profughi che si terrà domani a Bruxelles, e che precede il vertice Ue del 28 e 29 giugno. La "Lifeline",a bordo della quale ci sono anche 14 donne e 4 bambini, si trova ancora in acque Sar (Ricerca e soccorso) maltesi, in attesa di istruzioni, e La Valletta non vuol saperne di consentirle l'approdo.

Il premier maltese Joseph Muscat su Twitter stamattina ha scritto: la «Lifeline ha violato le regole ignorando le direttive italiane nell'area di ricerca e soccorso davanti alla Libia. Dovrebbe spostarsi dalla sua posizione verso la sua destinazione originaria per prevenire escalation. Nonostante non abbia alcuna responsabilità, Malta ha consegnato forniture umanitarie e le forze armate hanno soccorso una persona».

Intanto l’Unicef, tramite un comunicato della Coordinatrice per la risposta alla crisi dei Rifugiati e dei Migranti in Europa, Afshan Khan, «in vista delle prossime riunioni del Consiglio Europeo su asilo e migrazione», esorta «tutti i leader a dare priorità alla protezione dei bambini, indipendentemente dallo status di immigrazione dei loro genitori. Qualsiasi nuova politica dell'Ue sulle migrazioni - prosegue la nota - deve considerare la necessità cruciale di concedere passaggi sicuri e percorsi regolari per i bambini rifugiati e migranti e le loro famiglie, nonché un tempestivo accesso a procedimenti di asilo e di reinsediamento e ai servizi di ricongiungimento familiare. Mentre procedure di asilo accelerate potrebbero giovare ai minorenni, è fondamentale che siano operativi assistenza legale, meccanismi di ricorso e altre salvaguardie. Anche i servizi sanitari, di istruzione e di protezione dovrebbero essere pienamente accessibili».

E ancora: «Nessun bambino - sottolinea l'Unicef - dovrebbe mai essere messo in stato di detenzione a causa del suo status di migrante. La detenzione, anche di breve durata, può avere effetti devastanti sulla salute mentale, sul benessere e sullo sviluppo del bambino. Esistono e si sono dimostrate efficaci le alternative alla detenzione, come l’affidamento, le sistemazioni per le famiglie a livello comunitario e una vita indipendente supervisionata. Gli Stati membri hanno l’obbligo di tutelare i diritti di tutti i minorenni ai sensi della Convenzione sui diritti dell’infanzia. L'Unicef è pronto a sostenere l'Ue nei suoi sforzi per proteggere e promuovere i diritti di ogni bambino», conclude la nota.