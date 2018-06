ROMA - Secondo mandato alla guida della Uil per Carmelo Barbagallo. Al termine del XVII congresso nazionale, che a Roma per tre giorni ha riunito oltre 1.700 delegati, è stato rieletto all'unanimità dal consiglio confederale per altri quattro anni al vertice del sindacato di via Lucullo.

Un nuovo mandato che riparte dagli obiettivi del lavoro, delle pensioni, del fisco e dell’unità sindacale: «Dobbiamo rilanciare l’occupazione vera e stabile» con investimenti pubblici e privati, ridurre le tasse ai lavoratori dipendenti e ai pensionati, rendere flessibile il sistema previdenziale riformando la legge Fornero e dando prospettive ai giovani, colpire l’evasione e la corruzione, è in sintesi la sua agenda. Punti su cui, chiamando Cgil e Cisl, propone di costruire una "piattaforma per la rinascita e lo sviluppo", lanciata in apertura del congresso. Al ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ribadisce la necessità di aprire il confronto e di ascoltare i sindacati: «Siamo disponibili a dare una mano». Non solo: «Di Maio è giovane - dice - ricordo il proverbio masai secondo cui "i giovani corrono veloci ma gli anziani conoscono la strada". Quando tenterà di deviare, glielo ricorderemo».

Sulla proposta fatta dal ministro proprio dal palco del congresso, di dare il reddito di cittadinanza in cambio di otto ore settimanali gratuite di lavoro di pubblica utilità, il leader della Uil esprime cautela: «Vogliamo capire meglio, vedere testi e coperture. Non abbiamo pregiudiziali, ma nemmeno possiamo accettare a scatola chiusa. Abbiamo già avuto i lavori socialmente utili, che hanno creato precarietà. Noi siamo per l'occupazione stabile», rimarca Barbagallo. Che poi assicura: «Sento ancora l’energia necessaria per portare avanti la Uil».

Siciliano di Termini Imerese, classe 1947, come spesso ricorda in prima persona ha cominciato a lavorare all'età di 8 anni come "garzone". Dopo cinque anni di lavoro minorile - ricorda ancora -, un anno di lavoro nero e tre mesi di apprendistato, viene assunto con contratto regolare in una concessionaria d’auto. Da un negozio di barbiere ad una cooperativa ittica, da un pastificio ad un magazzino di smistamento postale approda, infine, alla Fiat di Termini Imerese. Da lì, operaio specializzato, comincia la sua avventura sindacale, che da delegato lo porta alla carica di segretario generale della Uil Sicilia. Poi l’ingresso nel giugno del 2000, con Luigi Angeletti segretario generale, in segreteria confederale con la delega all'organizzazione. Quindi l’approdo al vertice nazionale della Uil: la prima volta viene eletto segretario generale il 21 novembre 2014 a conclusione del XVI congresso che si era svolto sempre a Roma. Oggi la riconferma.