POZZALLO - E’ sempre ancorata a tre miglia dal porto di Pozzallo la nave cargo Alexander Maersk, battente bandiera danese, con più di 100 migranti a bordo, in attesa di essere autorizzata ad attraccare. In Prefettura e Capitaneria di porto di Pozzallo sono in attesa di un via libera dal ministero dell’Interno e dal ministero delle Infrastrutture che finora non è arrivato.

Ieri vi è stata un’evacuazione medica per due migranti: una donna incinta all'ottavo mese di gravidanza e una bambina di 8 anni disidratata e con gastroenterite. Insieme a loro due sono stati portati a terra la figlia minorenne della donna e la madre e il fratello della bambina. Per il medico marittimo Vincenzo Morello che ha proceduto all'evacuazione e che ha avuto modo di controllare lo stato medico di altri migranti a bordo «la situazione è sotto controllo e non ci sono particolari casi d’allarme».

Intanto è stato formalmente assunto dalla Guardia costiera libica il coordinamento dei soccorsi in favore di sei barconi con un migliaio di migranti a bordo che si trovano in acque Sar della Libia. Lo si apprende da fonti della Guardia costiera italiana, che per prima ha raccolto le segnalazioni di emergenza.

Come previsto dalle convenzioni internazionali, viene precisato, il Centro di coordinamento del soccorso marittimo (Imrcc) della Guardia costiera di Roma, una volta ricevuta la segnalazione, ha allertato tutte le navi in transito in quella zona, con un messaggio circolare, di carattere tecnico operativo, e contemporaneamente ha avvisato la guardia costiera libica della situazione di emergenza in corso nella zona Sar libica, informandola dell’avviso inoltrato a tutte le navi. La Guardia costiera libica ha quindi risposto positivamente, assumendo così il coordinamento dei soccorsi.