San Vito lo Capo, macchina per la pasta stritola braccio di una donna

SAN VITO LO CAPO Una romena di 27 anni, impiegata in un un negozio di pasta fresca a San Vito Lo Capo, rischia di perdere il braccio, rimasto incastrato in una macchina per la lavorazione dell’impasto. Le pale si sono azionate mentre la donna stava pulendo l’attrezzo. Per liberare la romena è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. La lavoratrice è stata portata in elisoccorso al reparto di Chirurgia plastica dell’ospedale Civico di Palermo.

L’incidente è avvenuto intorno alle 13 nel negozio «A Busiata», al civico 10 di via Farini, nella località turistica del Trapanese.