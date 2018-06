Arriva l'ok, la Maersk attraccherà a Pozzallo

Dal ministero dell’Interno è arrivata l’autorizzazione al cargo Alexander Maersk, fermo da giorni davanti al porto di Pozzallo, di poter attraccare al porto del Ragusano. Lo rende noto il sindaco Roberto Ammatuna sottolineando che «finisce così l’incubo per

110 migranti che ospita a bordo che potranno essere accolti ed assistiti nel migliore dei modi».

Che la situazione potesse sbloccarsi si era capito nel pomeriggio quando lo stesso ministro Salvini aveva detto: «Ci stiamo lavorando. Un appello in questo senso era stato lanciato proprio dal sindaco Roberto Ammatuna: «Non entro nelle ragioni politiche ma chiedo soltanto che per motivi umanitari si consenta l’attracco. E’ l’intera città di Pozzallo che chiede un gesto di umanità nei confronti di chi sta soffrendo». Persone che «sono di fatto private della libertà», ha denunciato il garante per i diritti delle persone detenute Mauro Palma che ha scritto una lettera alla Guardia Costiera per conoscere gli ordini che sono stati impartiti.