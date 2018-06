I poliziotti della Squadra Mobile di Siracusa hanno trovato e sequestrato all’interno di un condominio sito in Viale Santa Panagia, 55 panetti di hashish per un peso complessivo di 5,5 chilogrammi, pronti per essere immessi nel mercato dello spaccio siracusano. Ulteriori indagini saranno svolte a cura della stessa struttura investigativa aretusea.