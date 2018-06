Catania, sul volo per Istanbul con 15 mila euro e dei cellulari rubati

La Guardia di Finanza di Catania con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno sequestrato 15 mila euro in contanti e 24 prodotti elettronici tra cui smartphones e notebook, a una donna nigeriana che sta per imbarcarsi sul volo per Istanbul. Il denaro, suddiviso in mazzette da 50 euro, 100 euro e 500 euro era nel bagalio a mare, gli oggetti invece nell bagaglio già collocato nella stiva. La donna non è stata in grado di fornire giustificazioni circa il denaro e gli oggetti. Ma gli immediati approfondimenti eseguiti grazie alle banche dati di polizia hanno però permesso di accertare che alcuni di quei cellulari erano stati rubati o smarriti. I Finanzieri hanno denunciato la donna alla Procura della Repubblica di Catania per ricettazione e riciclaggio hanno sequestrato i 21 smartphone, i 3 notebook e i 15 mila euro in contanti.