Imu non pagata per 4 mln di euro,

Gdf scopre 14 evasori nel Catanese 27/06/2018 - 12:16 di Redazione

Operatori turistici non avrebbero adempiuto ai versamenti dal 2013 al 2017: segnalati ai comuni in cui svolgono la loro attività per il recupero dell’imposta e per l’applicazione della relativa sanzione

CATANIA - Quattordici operatori turistici che non avrebbero adempiuto alla liquidazione e al pagamento dell'Imu dal 2013 al 2017 per complessivi 4 milioni di euro sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza di Catania durante una analisi dei dati catastali delle strutture alberghiere di cinque comuni della fascia costiera dell’acese e di alcuni comuni della fascia pedemontana: Acireale, Aci Castello, Viagrande, Pedara e Zafferana Etnea. Gli amministratori delle strutture sono stati segnalati agli Enti locali per il recupero dell’imposta e per l’applicazione della relativa sanzione, pari al 30% dell’importo dovuto. Uno degli operatori turisticì, contestualmente alla contestazione delle violazioni da parte delle Fiamme Gialle, ha versato nelle casse del Comune di Aci Castello circa 170.000 euro.