CATANIA - Problemi legati a ritardi o cancellazioni di treni, aerei e navi, danni per promesse non mantenute, depliant ingannevoli, smarrimento di bagagli, scarsa igiene negli alberghi. Sono alcune delle problematiche - insieme con prenotazioni annullate, overbooking, mancato rispetto del contratto e scarsa qualità dei servizi forniti - che emergono ogni anno nel periodo estivo e che da oggi si possono segnalare e denunciare al Codacons di Catania grazie alla task force «Sos Turismo» attivata grazie ad una collaborazione avviata con le associazioni Avvocati in Europa, Utenti Servizi Turistici, Consaambiente e Utenti del trasporto Aereo, Marittimo e Ferroviario. Lo rende noto il segretario nazionale del Codacons Francesco Tanasi. I consumatori possono recarsi allo sportello di via Musumeci 171 a Catania, telefonare al numero unico 892007 o scrivere a dilloatanasi@gmail.com.