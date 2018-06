Siracusa, le visite private con le apparecchiature dell'ospedale: medico denunciato

I Carabinieri del Nas di Ragusa, con i militari del Comando Provinciale di Siracusa, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Siracusa un medico per peculato e interruzione di pubblico servizio.

In particolare, i Carabinieri hanno accertato che il medico, dipendente di una struttura pubblica del capoluogo, nel corso dell’orario di servizio aveva effettuato visite mediche specialistiche, in regime di intramoenia, appropriandosi indebitamente di apparecchiature mediche di cui aveva la disponibilità in ragione del proprio ufficio, traendone un beneficio economico personale.

I Carabinieri hanno quantificato in oltre 140 le visite effettuate dal medico, dal 2014 ad oggi, nelle condizioni contestate. E’ in via di quantificazione il valore del danno cagionato dal dottore alla Pubblica Amministrazione.