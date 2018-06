I Carabinieri di Augusta, hanno arrestato, in flagrante, per tentato furto, il pregiudicato catanese Camonita Barbaro, trentottenne, poiché sorpreso all’interno del sito archeologico di “Megara Iblea”, con una piccozza e un metal-detector, mentre era intento ad asportare reperti archeologici. Sono in corso approfondimenti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Augusta al fine di verificare l’eventuale partecipazione di altre persone.